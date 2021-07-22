МИД Украины предъявил претензии к заявлению ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

Накануне немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве «оружия» или предпримет «дальнейшие агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.