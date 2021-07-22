МИД Украины предъявил претензии к заявлению ФРГ и США по «Северному потоку — 2»
Заявление США и Германии о достижении договоренностей, связанных с запуском газопровода «Северный поток — 2», не решает «вопрос безопасности Украины», заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
«Вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока — 2", и это, собственно, наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке безопасности», — сказал он в эфире телеканала »Украина-24» .
По его словам, Киев поставит вопрос о том, каким образом партнеры видят реализацию договоренностей США и ФРГ, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы, каким образом «Северный поток — 2» будет заведен под действие Третьего энергетического пакета ЕС и многие другие вопросы.
Накануне немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях. Так, если Россия попытается использовать энергетику в качестве «оружия» или предпримет «дальнейшие агрессивные шаги» в отношении Украины, Германия примет меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.
«Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер, отметив, что российская сторона может даже увеличить поставки.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.