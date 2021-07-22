«Газпром» оценил возможность продления транзитного контракта с Украиной
«Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС, заявил председатель совета директоров компании Алексей Миллер, отметив, что российская сторона может даже увеличить поставки.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — цитирует «РИА Новости» Миллера. Он также отметил, что участие Германии в обсуждении этой темы полностью обоснованно в связи с планами по декарбонизации европейской экономики.
Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г.