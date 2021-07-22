«Газпром» оценил возможность продления транзитного контракта с Украиной

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — цитирует «РИА Новости» Миллера. Он также отметил, что участие Германии в обсуждении этой темы полностью обоснованно в связи с планами по декарбонизации европейской экономики.