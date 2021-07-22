Глава «Нафтогаза» выразил сомнение в транзите газа через Украину после 2024 года

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет. В Кремле на это ответили, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.