Глава «Нафтогаза» выразил сомнение в транзите газа через Украину после 2024 года
Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко выразил сомнение, что Россия продолжит транзит газа через Украину после нынешнего соглашения, которое заканчивается в 2024 г. Об этом он сообщил Reuters.
По мнению главы компании, Россия использует газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Чтобы гарантировать безопасность Украины, следует предоставить ей членство в НАТО, отметил он.
«Поскольку наши опасения, например, в первую очередь связаны с безопасностью, членство в НАТО, вероятно, решило бы эту проблему безопасности», — добавил Витренко.
Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет. В Кремле на это ответили, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.