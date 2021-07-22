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Глава «Нафтогаза» выразил сомнение в транзите газа через Украину после 2024 года

Ведомости

Глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко выразил сомнение, что Россия продолжит транзит газа через Украину после нынешнего соглашения, которое заканчивается в 2024 г. Об этом он сообщил Reuters.

По мнению главы компании, Россия использует газопровод «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия. Чтобы гарантировать безопасность Украины, следует предоставить ей членство в НАТО, отметил он.

«Поскольку наши опасения, например, в первую очередь связаны с безопасностью, членство в НАТО, вероятно, решило бы эту проблему безопасности», — добавил Витренко.

Ранее сообщалось, что США и Германия достигли соглашения относительно дальнейшей реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Одним из условий отказа США от дальнейших санкций против участников проекта стала поддержка энергетической отрасли Украины.

В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Вчера президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления контракта на транзит газа через Украину после 2024 г.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что строительство российского газопровода угрожает энергетической безопасности страны, так как после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Россия откажется от транзита газа через страну. 13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток — 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет. В Кремле на это ответили, что договор с Украиной на транзит газа в Европу будет действовать до его окончания, однако и после этого Россия не планирует отказываться от поставок через украинскую ГТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных