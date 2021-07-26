«Известия»: рестораторы попросили Собянина разрешить работу без перчаток
Рестораторы попросили мэра Москвы Сергея Собянина исключить из его указа требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова.
«Он попросил Сергея Собянина установить единые профилактические требования и внести изменения в указ, отменяющие необходимость носить перчатки. Кроме того, целесообразно было бы дать соответствующие рекомендации контрольно-надзорным органам», — говорится в сообщении.
Методические рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии были утверждены в мае 2020 г. При их составлении представители контрольного органа и эксперты пришли к выводу, что постоянное ношение перчаток работниками общепита не замедлит скорость распространения коронавируса, но может нанести вред здоровью сотрудников, так как длительное ношение перчаток приводит к дерматиту и аллергии. В результате требование заменили на обязательную обработку рук антисептиками, что также было закреплено в предписании главного санитарного врача по Москве от 9 июня 2020 г. и в распоряжении департамента торговли и услуг от 10 июня, объяснило издание.
Несмотря на наличие этих документов, рестораторов массово штрафовали из-за отсутствия перчаток, ссылаясь на указ мэра, в котором содержится это требование. В настоящий момент штраф за отсутствие перчаток налагается в удвоенном виде и составляет до 300 000 руб. с одной точки.