«Известия»: рестораторы попросили Собянина разрешить работу без перчаток

Методические рекомендации по организации работы общепита в условиях пандемии были утверждены в мае 2020 г. При их составлении представители контрольного органа и эксперты пришли к выводу, что постоянное ношение перчаток работниками общепита не замедлит скорость распространения коронавируса, но может нанести вред здоровью сотрудников, так как длительное ношение перчаток приводит к дерматиту и аллергии. В результате требование заменили на обязательную обработку рук антисептиками, что также было закреплено в предписании главного санитарного врача по Москве от 9 июня 2020 г. и в распоряжении департамента торговли и услуг от 10 июня, объяснило издание.