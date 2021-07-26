Москвич подал иск к «Макдоналдсу» на 2 млн рублей
Житель Москвы подал иск к «Макдоналдс» с просьбой взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. из-за полученных после посещения заведения травм, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда столицы Ольгу Бондареву.
«Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697 (руб.), а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.», – говорится в сообщении.
По словам истца, он получил травмы, поскользнувшись на лестнице в ресторане. Степень их тяжести и другие подробности инцидента в суде не уточнили. Предварительное слушание дела назначено на 18 августа.