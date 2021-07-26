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Москвич подал иск к «Макдоналдсу» на 2 млн рублей

Ведомости

Житель Москвы подал иск к «Макдоналдс» с просьбой взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. из-за полученных после посещения заведения травм, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда столицы Ольгу Бондареву.

«Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697 (руб.), а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.», – говорится в сообщении.

По словам истца, он получил травмы, поскользнувшись на лестнице в ресторане. Степень их тяжести и другие подробности инцидента в суде не уточнили. Предварительное слушание дела назначено на 18 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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