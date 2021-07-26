Москвич подал иск к «Макдоналдсу» на 2 млн рублей

«Истец просит взыскать с ЗАО "Москва-Макдоналдс" расходы на лечение, возникшие в связи с причинением вреда его здоровью, в размере 64 697 (руб.), а также компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.», – говорится в сообщении.