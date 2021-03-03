McDonald’s в России изменит дизайн упаковки
McDonald’s в России до конца года изменит дизайн упаковки основных блюд, стаканов и пакетов навынос, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«McDonald’s начинает внедрять новый дизайн упаковок в России. Плавный переход начнется с середины марта», — говорится в сообщении.
Вместо ярких цветов в оформлении будут использованы цвета, «близкие к природным» — цвет охры, желтый, коричневый, салатовый, сиреневый и белый. Переход к новому дизайну планируется завершить к концу 2021 г.
В конце января Х5 Retail Group открыла первый ресторан McDonald’s в магазине «Пятерочка». McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове.