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McDonald’s в России изменит дизайн упаковки

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McDonald’s в России до конца года изменит дизайн упаковки основных блюд, стаканов и пакетов навынос, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«McDonald’s начинает внедрять новый дизайн упаковок в России. Плавный переход начнется с середины марта», — говорится в сообщении.

Вместо ярких цветов в оформлении будут использованы цвета, «близкие к природным» — цвет охры, желтый, коричневый, салатовый, сиреневый и белый. Переход к новому дизайну планируется завершить к концу 2021 г. 

В конце января Х5 Retail Group открыла первый ресторан McDonald’s в магазине «Пятерочка». McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове. 

Ранее по теме: В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных