McDonald’s в России изменит дизайн упаковки

В конце января Х5 Retail Group открыла первый ресторан McDonald’s в магазине «Пятерочка». McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове.