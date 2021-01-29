В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»
Х5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») открыла первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в магазине «Пятерочка». Он расположен в Москве по адресу Волоцкий переулок, дом 9, сообщила пресс-служба X5 Retail Group.
Ресторан занимает площадь 220 кв. м, в нем работает более 70 человек. Он объединил в себе несколько вариантов посещения: гости смогут зайти в него с улицы, из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.
В Компании рассказали, что в 2021 г. планируется открыть еще несколько совместных точек в магазине «Пятерочка». «Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — пояснила старший вице-президент по развитию, ИT и франчайзингу «Макдоналдса» в России Карина Погосова.
McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове. В декабре во Владивостоке открылось первое совместное отделение McDonald’s и Сбера.