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В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»

Ведомости

Х5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») открыла первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» в магазине «Пятерочка». Он расположен в Москве по адресу Волоцкий переулок, дом 9, сообщила пресс-служба X5 Retail Group

Ресторан занимает площадь 220 кв. м, в нем работает более 70 человек. Он объединил в себе несколько вариантов посещения: гости смогут зайти в него с улицы, из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.

В Компании рассказали, что в 2021 г. планируется открыть еще несколько совместных точек в магазине «Пятерочка». «Мы намерены первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы совместно с партнерами и продолжать активное расширение сети в России, используя различные инновационные форматы», — пояснила старший вице-президент по развитию, ИT и франчайзингу «Макдоналдса» в России Карина Погосова.

McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В 2020 г. McDonald's открыл точку фастфуда внутри «Перекрестка» в Химках и Домодедове. В декабре во Владивостоке открылось первое совместное отделение McDonald’s и Сбера. 

Ранее по теме: Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных