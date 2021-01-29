В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс»

Ресторан занимает площадь 220 кв. м, в нем работает более 70 человек. Он объединил в себе несколько вариантов посещения: гости смогут зайти в него с улицы, из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.