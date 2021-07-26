«Магнит» планирует открыть еще 2000 магазинов до конца года

Ранее «Магнит» сообщил о планах увеличить в 2,5 раза число дискаунтеров «Моя цена». Их число по итогам года должно вырасти с 76 до 200. Ритейлер запустил пилотный проект по дискаунтерам в июле 2020 г., к настоящему времени все магазины вышли на положительные показатели EBITDA и чистую прибыль, подчеркивали в компании. У дискаунтеров более низкие операционные расходы за счет экономии на персонале (в среднем 5 сотрудников против 11 в магазинах «у дома») и аренде, так как требуются меньшие площади и сам выбор более гибкий. Оборачиваемость запасов в дискаунтерах на 30-40% выше сопоставимых магазинов «у дома» при капитальных затратах на 40% ниже, отмечали в «Магните».