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«Магнит» планирует открыть еще 2000 магазинов до конца года

Ведомости

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» до конца года планирует нарастить число магазинов до 26 041 по сравнению с 21 564 магазина на конец 2020 г. Из них 2477 магазинов «Дикси» и 2000 под брендом «Магнит». Об этом говорится в презентации по итогам завершения сделки по приобретению сети магазинов «Дикси» и «Мегамарт». 

На конец I квартала под управлением компании было 21 900 магазинов, включая 15 098 магазинов «у дома» и 471 супермаркет и суперстор. 

Сделка по покупке «Дикси» была закрыта 22 июля. В ее параметр вошли 2438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Это на 174 магазина меньше, чем планировалось изначально. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку с рядом оговорок: регулятор исключил из сделки 142 магазина из-за превышения допустимой рыночной доли. Также ФАС обязала «Магнит» снизить свою долю присутствия до 35% в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 г. В итоге сумма сделки составила 87,6 млрд руб., что на 4,8 млрд руб. меньше заявленной.

Сделка позволит удвоить долю присутствия ритейлера на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно презентации, доля «Магнита» на рынке Москвы и области увеличится с 3,8 до 8,2%, а доля в Санкт-Петербурге увеличится с 9,9 до 17,2%. Планируется, что «Дикси» продолжит работать под существующим брендом, а управлять им будет текущий менеджмент торговой сети. Отмечалось, что ограниченное число магазинов «Дикси» может быть закрыто, а некоторые торговые точки могут быть переформатированы в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры, дарк-сторы или пройти редизайн. 

Ранее «Магнит» сообщил о планах увеличить в 2,5 раза число дискаунтеров «Моя цена». Их число по итогам года должно вырасти с 76 до 200. Ритейлер запустил пилотный проект по дискаунтерам в июле 2020 г., к настоящему времени все магазины вышли на положительные показатели EBITDA и чистую прибыль, подчеркивали в компании. У дискаунтеров более низкие операционные расходы за счет экономии на персонале (в среднем 5 сотрудников против 11 в магазинах «у дома») и аренде, так как требуются меньшие площади и сам выбор более гибкий. Оборачиваемость запасов в дискаунтерах на 30-40% выше сопоставимых магазинов «у дома» при капитальных затратах на 40% ниже, отмечали в «Магните».

Ранее по теме: «Магнит» увеличит число дискаунтеров в 2,5 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных