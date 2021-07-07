«Магнит» увеличит число дискаунтеров в 2,5 раза

«Магнит» увеличит число дискаунтеров в 2,5 разаРитейлер планирует принять окончательное решение о масштабировании сети в 2022 году
Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» планирует увеличить число магазинов-дискаунтеров под брендом «Моя цена» с 76 до 200 до конца 2021 г. Об этом, как говорится в сообщении компании, заявил заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов в ходе конференц-звонка с инвесторами.
«Магнит» запустил пилотный проект по дискаунтерам в июле 2020 г., к настоящему времени все магазины вышли на положительные показатели EBITDA и чистую прибыль, подчеркнули в компании. У дискаунтеров более низкие операционные расходы за счет экономии на персонале (в среднем 5 сотрудников против 11 в магазинах «у дома») и аренде, так как требуются меньшие площади и сам выбор более гибкий, указано в сообщении. Оборачиваемость запасов в дискаунтерах на 30-40% выше сопоставимых магазинов «у дома» при капитальных затратах на 40% ниже, сообщили в «Магните».
Ритейлер готовится создать отдельные коммерческую и операционную команды для дискаунтеров, которыми сейчас управляют специалисты по магазинам формата «у дома». Окончательное решение о масштабировании сети дискаунтеров будет принято в следующем году, сказал Исмаилов.
Площадь дискаунтеров «Магнита» составляет 150–250 кв. м, в них представлен ассортимент из около 2000 товаров, из которых 65% относятся к нижним ценовым сегментам, а 20% — к собственным торговым маркам «Магнита».
Формат дискаунтеров есть и у других федеральных сетей. Ближайший конкурент «Магнита» — X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — в октябре прошлого года объявил о запуске сети магазинов с низкими ценами «Чижик». Представитель X5 сообщил «Ведомостям», что на данный момент компания управляет 13 дискаунтерами «Чижик», до конца года их число вырастет до 50.
В январе этого года «Лента» открыла два магазина дискаунтера под брендом 365+, дальнейшие планы компания не раскрывала. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК говорил, что «сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке». «По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и магазины "у дома”», — говорил он. Самая крупная сеть дискаунтеров на сегодняшний день у ритейлера «О’Кей» — 119 магазинов под брендом «Да» на 31 марта 2021 г.
Крупнейшей сетью «жестких» (крайне дешевых) дискаунтеров является «Светофор». Выручка сети выросла в 2020 г. на 38% — до 189 млрд руб., количество торговых точек на конец 2020 г. составляло 1700.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров ожидает увеличения доли «жестких» дискаунтеров на рынке продуктовой розницы в деньгах до 7% к 2025 г. против 3% в 2020 г. Оборот продуктового ритейла за прошлый год Infoline оценивает в 16,6 трлн руб.