«Пятерочка» открыла первый магазин с коворкингом
Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group, владеющая сетями «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») расширяет пилот по открытию магазинов без кассиров и открывает второй такой магазин, сообщили в компании. Новый магазин будет включать мини-коворкинг, его общая площадь составляет около 100 кв.м.
Новая «Пятёрочка» расположена в Москве по адресу Ходынский бульвар, д.2. Зона коворкинга на втором этаже рассчитана на 14 человек, она оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками.
Для совершения покупок в магазине необходимо воспользоваться специальным приложением и зарегистрироваться с помощью Х5 ID (единая система идентификации ритейлера, запущена в сентябре прошлого года). «В магазине используется собственная технология Х5 «Экспресс-скан» со сканированием и оплатой товаров непосредственно в приложении. При желании гость может также воспользоваться кассами самообслуживания», — говорится в сообщении.
В рамках пилота планируется дальнейшее развитие проекта и открытие следующего магазина в локации с более высоким трафиком и деловой активностью, отметили в компании. Первый магазин без кассиров «Пятерочка» открыла в октябре прошлого года. X5 Group — крупнейший по выручке российский ритейлер. На конец марта 2021 г. в России работали 16 960 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах.