«Пятерочка» открыла первый магазин с коворкингом

В рамках пилота планируется дальнейшее развитие проекта и открытие следующего магазина в локации с более высоким трафиком и деловой активностью, отметили в компании. Первый магазин без кассиров «Пятерочка» открыла в октябре прошлого года. X5 Group — крупнейший по выручке российский ритейлер. На конец марта 2021 г. в России работали 16 960 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах.