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«Пятерочка» открыла первый магазин с коворкингом

Ведомости

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group, владеющая сетями «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») расширяет пилот по открытию магазинов без кассиров и открывает второй такой магазин, сообщили в компании. Новый магазин будет включать мини-коворкинг, его общая площадь составляет около 100 кв.м. 

Новая «Пятёрочка» расположена в Москве по адресу Ходынский бульвар, д.2. Зона коворкинга на втором этаже рассчитана на 14 человек, она оборудована бесплатным WiFi, розетками и зарядками.

Для совершения покупок в магазине необходимо воспользоваться специальным приложением и зарегистрироваться с помощью Х5 ID (единая система идентификации ритейлера, запущена в сентябре прошлого года). «В магазине используется собственная технология Х5 «Экспресс-скан» со сканированием и оплатой товаров непосредственно в приложении. При желании гость может также воспользоваться кассами самообслуживания», — говорится в сообщении. 

В рамках пилота планируется дальнейшее развитие проекта и открытие следующего магазина в локации с более высоким трафиком и деловой активностью, отметили в компании. Первый магазин без кассиров «Пятерочка» открыла в октябре прошлого года. X5 Group — крупнейший по выручке российский ритейлер. На конец марта 2021 г.  в России работали 16 960 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных