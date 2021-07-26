Глава «Нафтогаза» оценил условия «Газпрома» по транзиту после 2024 года
Россия якобы продолжает использовать газ в качестве геополитического оружия против Украины и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Так он оценил заявление «Газпрома» о том, что продолжение транзита газа через Украину после 2024 г. зависит от приобретения у него европейскими компаниями дополнительных объемов ресурса по новым контрактам.
«Почему через Украину и после 2024 г. не могут пройти объемы транзита по действующим (!) контрактам европейских газовых покупателей? До этого и Германия, и Россия говорили, что "Северный поток" построен только для дополнительных объемов. Если бы эти заявления были честными, то объемы по действующим контрактам продолжили идти через Украину», — написал он в Facebook.
По его словам, самой лучшей гарантией будет являться перенос точек передачи газа по этим текущим контрактам на границу Украина — Россия для того, чтобы покупатели российского газа из ЕС сами бронировали транзит через Украину. Витренко заверил в предоставлении таким покупателям конкурентных условий. Он также выразил сомнения в том, что «Газпром» намерен продавать дополнительные объемы ресурса в Европу через Украину.
Ранее Витренко заявил, что Украину не интересуют договоренности о продолжении транзита газа, в результате которых страна «будет доплачивать» России. Перед этим немецкий МИД опубликовал совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы».
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Ранее в июле председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса.