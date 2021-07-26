Глава «Нафтогаза» оценил условия «Газпрома» по транзиту после 2024 года

В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг. Ранее в июле председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер заявил, «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 г. исходя из экономической целесообразности и состояния украинской ГТС. Он добавил, что что российская сторона может даже увеличить поставки при наличии спроса.