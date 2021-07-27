«Газпром» снова не стал увеличивать транзит газа через Украину
По данным агентства, в ходе аукциона 27 июля предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности в объеме 63,7 млн куб. м. газа в сутки.
19 июля прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины: тогда «Газпром» выкупил весь предлагавшийся объем для транзита газа через Украину — 15 млн куб.м. в сутки.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.
22 июля замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что транзит российского газа в Европу через Украину после 2024 г. будет продолжен при наличии соответствующего спроса.
Данное заявление было сделано после того, как немецкое министерство иностранных дел опубликовало совместное с США заявление, где частично обговариваются условия функционирования газопровода «Северный поток — 2». В частности, там сказано о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Для этой цели «Германия обещает задействовать все необходимые ресурсы». Кроме того, из документа следует, что поставки энергоресурсов не могут быть использованы в политических целях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности обсудить продление соглашения по транзиту газа через Украину после 2024 г.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Nord Stream 2 AG сообщала, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Реализация проекта была замедлена из-за введения американских санкций, которые вызвали критику как в Москве, так и в Берлине. В частности, Германия неоднократно называла проект чисто экономическим и призывала США отказаться от экстерриториальных санкций. В Москве действия США называют примером нечестной конкуренции, так как американцы хотят нарастить поставки собственного СПГ в ЕС.