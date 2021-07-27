В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку -2»
Российские власти не понимают причин негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток – 2», проект важен для России и Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что страна приложит усилия, чтобы задержать запуск «Северного потока – 2». По его словам, чем дольше «Северный поток – 2» не работает, «тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС».
«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному для России и Европы проекты. Этот проект очень важен, он способен внести существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Он близок к завершению», — отметил Песков.
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.