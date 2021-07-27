Минсельхоз договорился с «Яндексом» и Ozon о реализации сельхозпродукции
Минсельхоз заключил соглашение с «Яндексом» о предоставлении аграриям площадки для реализации сельхозпродукции, аналогичное соглашение прорабатывается с компанией Ozon. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Минсельхоз со своей стороны активно занимается развитием альтернативных каналов сбыта. Так, заключено соглашение с «Яндексом» и прорабатывается с Ozon. В рамках этих договоренностей аграриям будет оказано содействие в реализации продукции через цифровые площадки», — говорится в сообщении.
Представитель Ozon пояснил «Ведомостям», что сотрудничество с Минсельхозом подразумевает выход российских аграриев на витрину с широким перечнем продуктов питания, в том числе и свежих. «На подготовительном этапе сотрудничества Ozon проводит обучение для сельхозпроизводителей о том, как зарегистрироваться на площадке, загрузить товары и документы качества, подготовить первую поставку», — отметил представитель.
Со всеми продавцами Ozon работает по модели комиссии за продажу: для продавцов продуктов питания в этом году она сократилась в два раза до 5%, подчеркнули в компании. Другие расходы производителя зависят от того, какую логистическую схему они выбирают и используют ли инструменты продвижения на площадке. Например, продавцы могут торговать со своего склада, со склада Ozon или же пользоваться логистикой маркетплейса, других партнеров или доставлять самостоятельно.
«Ведомости» направили запрос представителю «Яндекса».