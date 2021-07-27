Минсельхоз договорился с «Яндексом» и Ozon о реализации сельхозпродукции

Со всеми продавцами Ozon работает по модели комиссии за продажу: для продавцов продуктов питания в этом году она сократилась в два раза до 5%, подчеркнули в компании. Другие расходы производителя зависят от того, какую логистическую схему они выбирают и используют ли инструменты продвижения на площадке. Например, продавцы могут торговать со своего склада, со склада Ozon или же пользоваться логистикой маркетплейса, других партнеров или доставлять самостоятельно.