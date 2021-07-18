Аграрии предупредили о возможном снижении урожайности

Аграрии опасаются, что не смогут закупить достаточно удобрений по текущим ценам под сев озимых культур в августе – сентябре. Это, в свою очередь, приведет к значительному снижению урожайности уже в 2022 г., заявили «Ведомостям» представители сельхозпредприятий.