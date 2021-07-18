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Аграрии предупредили о возможном снижении урожайности

Их не устраивает фиксация цен на удобрения на максимальных уровнях за два года
Василий Милькин Екатерина Бурлакова
Егор Алеев / ТАСС

Аграрии опасаются, что не смогут закупить достаточно удобрений по текущим ценам под сев озимых культур в августе – сентябре. Это, в свою очередь, приведет к значительному снижению урожайности уже в 2022 г., заявили «Ведомостям» представители сельхозпредприятий.

16 июля правительство РФ договорилось с производителями минеральных удобрений – включая крупнейшие холдинги «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Уралхим» и «Уралкалий» – о заморозке цен для российских сельхозпроизводителей на уровне июля текущего года. Как сообщила на совещании по этому поводу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, фермерские хозяйства также смогут получить 5%-ную скидку на удобрения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных