Аграрии предупредили о возможном снижении урожайности

Аграрии предупредили о возможном снижении урожайностиИх не устраивает фиксация цен на удобрения на максимальных уровнях за два года
Аграрии опасаются, что не смогут закупить достаточно удобрений по текущим ценам под сев озимых культур в августе – сентябре. Это, в свою очередь, приведет к значительному снижению урожайности уже в 2022 г., заявили «Ведомостям» представители сельхозпредприятий.
16 июля правительство РФ договорилось с производителями минеральных удобрений – включая крупнейшие холдинги «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Уралхим» и «Уралкалий» – о заморозке цен для российских сельхозпроизводителей на уровне июля текущего года. Как сообщила на совещании по этому поводу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, фермерские хозяйства также смогут получить 5%-ную скидку на удобрения.
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