Wildberries оценил потери бизнеса от украинских санкций

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что санкции в отношении Wildberries были введены из-за того, что компания, по его мнению, «продавала российскую пропаганду». «Ритейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал он ранее в своем Telegram-канале.