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Wildberries оценил потери бизнеса от украинских санкций

Ведомости

Крупнейший по обороту российский маркетплейс Wildberries «не ожидает какого-либо негативного воздействия на деятельность компании» от санкций, которые были введены властями Украины 23 июля. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании. 

Объемы продаж Wildberries на Украине составляют 0,01% от общего «текущего оборота» маркетплейса, заверил представитель. 

В 2020 г. оборот Wildberries составил 437,2 млрд руб., соответственно, 0,01% от оборота составляет 43,7 млн руб. 

«Таким образом, по мнению компании, введенные санкции могут нанести ущерб только предпринимателям Украины и покупателям, которые лишатся широкого ассортимента товаров по доступным ценам», — подчеркнул представитель, отметив, что объемы продаж товаров украинского производства за календарный год (июль 2020 – июль 2021 г.) через маркетплейс превысили 1,1 млрд руб. Около 24% товаров украинского производства, которые продаются на онлайн-платформе, относятся к категории косметики, 17% — игрушки, 11% — посуда и инвентарь. 

«Подчеркнем, что на нашей площадке реализуются товары, которые другие иностранные игроки давно продавали на территории Украины. Несмотря на это, ограничения коснулись только Wildberries, что свидетельствует о политике «двойных стандартов» и дискриминации по отношению к нашему бизнесу», — добавил представитель. 

При этом в компании отметили, что онлайн-площадка является «одной из самых популярных» среди украинских предпринимателей для торговли в 14 странах, среди которых Россия, США, Германия, Франция, Италия и другие. 

23 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вводятся экономические санкции против ряда компаний, в том числе Wildberries — украинского, российского, польского, армянского, белорусского, киргизского и казахстанского подразделений маркетплейса. 

Санкции против Wildberries предполагают блокировку активов, полный запрет на транзит ресурсов через территорию Украины, предотвращение вывода капитала за территорию Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что санкции в отношении Wildberries были введены из-за того, что компания, по его мнению, «продавала российскую пропаганду». «Ритейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал он ранее в своем Telegram-канале.

Также властями были введены и персональные санкции против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее супруга Владислава Бакальчука. Бакальчук — самая богатая женщина России. Forbes оценивает ее состояние в $13,1 млрд. Персональные санкции также были введены в отношении директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» Wildberries Алексея Кузменко.

Ранее по теме: В кабмине Украины прокомментировали санкции против Wildberries

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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