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В кабмине Украины прокомментировали санкции против Wildberries

Ведомости

Компания Wildberries, в отношении которой накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции, продавала на территории страны «российскую пропаганду» и форму армии России. Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Ритейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал он.

Министр также поблагодарил Зеленского и СНБО за введение санкций, назвав это еще одним шагом «в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии».

Санкции СНБО в отношении Wildberries были введены в действие Зеленским накануне на три года. Под ограничения попали подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан. 

Wildberries – крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. – это на 96% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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