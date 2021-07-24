В кабмине Украины прокомментировали санкции против Wildberries

Санкции СНБО в отношении Wildberries были введены в действие Зеленским накануне на три года. Под ограничения попали подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан.