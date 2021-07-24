В кабмине Украины прокомментировали санкции против Wildberries
Компания Wildberries, в отношении которой накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции, продавала на территории страны «российскую пропаганду» и форму армии России. Об этом написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.
«Ритейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — написал он.
Министр также поблагодарил Зеленского и СНБО за введение санкций, назвав это еще одним шагом «в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии».
Санкции СНБО в отношении Wildberries были введены в действие Зеленским накануне на три года. Под ограничения попали подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «Книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан.
Wildberries – крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. – это на 96% больше, чем годом ранее.