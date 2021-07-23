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Зеленский ввел санкции против Wildberries

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении физлиц и юрлиц, в том числе компании Wildberries, следует из указов, опубликованных на сайте украинского президента.

«Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (Wildberries). Срок действия — три года», — говорится в опубликованных материалах. При этом указывается, что под санкции попадают подразделения компании на Украине, в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Кроме того, санкции на три года вводятся против организации «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации представительства Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциации Франция - Крым».

Среди физлиц ограничительные меры вводятся в отношении: гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук, совладельца компании Владислава Бакальчука, директора по IT Wildberries Андрея Ревяшко, руководителя направления «книги» (Wildberries) Алексея Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан. «Ведомости» направили запрос в Wildberries.

Wildberries – крупнейший интернет-ритейлер на российском рынке, по данным Data Insight. Он был основан в 2003 г. супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками. На площадке представлены одежда, обувь, бытовая техника и электроника, косметика, автотовары, продукты питания. Продажи через маркетплейс в прошлом году достигли 413,2 млрд руб. – это на 96% больше, чем годом ранее.

По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние в $13 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных