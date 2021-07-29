«Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар

31 мая крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Он оставил маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты для «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.