«Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар — с 7 и 8 августа соответственно.
«С 7 августа авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.
Компания уточняет, что регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск будут выполняться три раза в неделю.
31 мая крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Он оставил маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты для «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.