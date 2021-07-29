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«Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Сочи и Краснодар — с 7 и 8 августа соответственно.

«С 7 августа авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Компания уточняет, что регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск будут выполняться три раза в неделю.

31 мая крупнейший белорусский национальный перевозчик «Белавиа» сообщил, что вынужден был приостановить полеты в 21 страну. Он оставил маршруты в 9 стран – это 17 городов/аэропортов. Сокращения направлений произошли из-за решения ЕС закрыть свои аэропорты для «Белавиа» и рекомендовать европейским авиакомпаниям избегать белорусского воздушного пространства из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных