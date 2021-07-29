Хуснуллин назвал «острой» проблему роста цен на стройматериалы

«Проблема [стоимости строительных материалов] острая, это проблема во всем мире. Мировая инфляция в строительстве порядка 15%, это во всем мире сейчас происходит после пандемии, нас это тоже коснулось. Мы подготовили постановление (либо в этот четверг, либо в следующий четверг мы его выпустим), которое предусматривает механизм компенсации роста стоимости материалов для госзаказов», — сказал Хуснуллин.