Хуснуллин назвал «острой» проблему роста цен на стройматериалы
Проблема роста стоимости строительных материалов является «острой», правительство подготовило механизм компенсации роста цен на них для госзаказа. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, слова которого приводит ТАСС.
«Проблема [стоимости строительных материалов] острая, это проблема во всем мире. Мировая инфляция в строительстве порядка 15%, это во всем мире сейчас происходит после пандемии, нас это тоже коснулось. Мы подготовили постановление (либо в этот четверг, либо в следующий четверг мы его выпустим), которое предусматривает механизм компенсации роста стоимости материалов для госзаказов», — сказал Хуснуллин.
Компенсации, по словам вице-премьера, будут выделяться из региональных бюджетов.
«Постараемся максимально нивелировать этот рост цен, потому что сейчас в стране стройка находится на подъеме, дает мощный драйвер экономический, сильно увеличивает налоговую базу всех регионов, улучшает качество среды, сейчас не хотелось бы, чтобы этот рост цен остановил эту строку. Мы примем все меры и постараемся максимально все эти риски нивелировать», — отметил он.
По данным Росстата, цены на стройматериалы в мае 2021 г. выросли на 4,99% по сравнению с апрелем и на 16,44% — по сравнению с маем 2020 г. С начала года рост цен достиг 12,07%.