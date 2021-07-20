Стоимость аренды складов в Московском регионе бьет рекорды

Стоимость аренды складов в Московском регионе бьет рекордыОна растет из-за высокого спроса и подорожания стройматериалов
Стоимость аренды складов в Московском регионе по итогам первого полугодия 2021 г. составила 4100–4450 руб. за 1 кв. м в год, следует из отчета консалтинговой компании JLL. По ее данным, это самый высокий показатель за шесть лет. В последний раз площади в московских логистических комплексах сдавались по похожим ставкам (4000–4500 руб. за 1 кв. м в год) в конце 2015 г. Из отчета JLL следует, что только за этот год стоимость аренды складов увеличилась в среднем на 5,5%. Рост ставок подтверждает и директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. По его словам, сейчас площади в готовых объектах можно снять в среднем по 4280 руб. за 1 кв. м в год, а в строящихся – по 4500 руб. Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CBRЕ Антон Алябьев отмечает, что ставки выросли не только в Москве и Московской области, но и в регионах. По его словам, стоимость аренды в новом объекте, который будет строиться под конкретного клиента, может достигать уже 5000 руб. за 1 кв. м в год. Алябьев отмечает, что похожие темпы роста ставок последний раз были зафиксированы 10 лет назад, когда на рынке наблюдался дефицит качественных складских площадей.
Увеличение стоимости аренды складов во многом связано с повышенным спросом на такие объекты со стороны логистических операторов и компаний, работающих в сфере онлайн-торговли, говорит заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers Наталья Бонд. С ней согласен и руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. По его словам, в этом году сектор электронной коммерции может вырасти более чем на 40%, что повлияет и на увеличение количества арендуемых складских помещений. На это указывает и ряд уже подписанных в первом полугодии этого года соглашений. К примеру, в начале июля интернет-ритейлер Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке складов за всю его историю: он арендовал три логистических комплекса общей площадью около 400 000 кв. м в Подмосковье и Самарской области у PNK Group. По словам опрошенных «Ведомостями» консультантов, эти объекты будут обходиться компании в 1,6–2,2 млрд руб. в год. По данным JLL, общий объем сделок за первое полугодие в Московском регионе составил 1,29 млн кв. м, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Согласно ее прогнозу, к концу 2021 г. этот показатель достигнет 2–2,2 млн кв. м.