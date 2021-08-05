Правительство выделит 8 млрд рублей на гранты для малого бизнеса

Выплаты предназначены для предпринимателей и НКО, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ, отметили в правительстве.