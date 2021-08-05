Правительство выделит 8 млрд рублей на гранты для малого бизнеса
Правительство выделит 8 млрд руб. на гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций будет выделено 8 млрд руб.», – сообщила пресс-служба правительства.
Выплаты предназначены для предпринимателей и НКО, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ, отметили в правительстве.
Заявку на получение гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика, объяснял ранее Мишустин. Такая мера поддержит бизнес и НКО на фоне ограничений, введенных в регионах в связи с распространением коронавируса.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников предложил дополнительно выдавать безвозмездные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность приостанавливается из-за действия коронавирусных ограничений. Президент России Владимир Путин поддержал это предложение. Федеральный МРОТ с 1 января 2021 г. равен 12 792 руб., его значение меняется в зависимости от региона. Максимальный зарегистрирован в Москве – 20 589 руб.