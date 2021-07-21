Решетников объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса в регионах

Данную меру министр предложил распространить и на социально-ориентированные НКО. «Предлагаем также приравнять к МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, помогали в прошлом году, то есть полностью эту практику сохранить», — добавил министр.