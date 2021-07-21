Решетников объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса в регионах
Министр экономического развития Максим Решетников предложил дополнительно выдавать безвозмездные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность приостанавливается из-за действия коронавирусных ограничений.
«Важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку. Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за этих временных региональных ограничений», — сказал Решетников на совещании правительства с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
В частности, министр предложил рассчитывать размер гранта исходя из сроков действия ограничений: на одного работника половина минимального размера оплаты труда (МРОТ), если ограничения длятся две недели. Размер гранта может пропорционально увеличиваться до одного МРОТ в зависимости от срока действий ограничений. Путин, в свою очередь, данное предложение поддержал.
Федеральный МРОТ с 1 января 2021 г. равен 12 792 руб., его значение меняется в зависимости от региона. Максимальный зарегистрирован в Москве — 20 589 руб.
Данную меру министр предложил распространить и на социально-ориентированные НКО. «Предлагаем также приравнять к МСП и социально-ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, помогали в прошлом году, то есть полностью эту практику сохранить», — добавил министр.