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Собянин утвердил для ресторанов субсидии и отсрочку арендных платежей

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки кафе и ресторанов в условиях ограничений по коронавирусу. До конца 2021 г. продлится отсрочка по уплате арендных платежей и программа льготных кредитов. Общепит также включили в программу субсидирования малого и среднего бизнеса до 1 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство столицы.

Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал до конца текущего года по помещениям, арендуемым у города Москвы. Общепит включается в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Ее максимальный размер 1 млн руб. Субсидию можно потратить на оплату услуг ЖКХ, обеспечение сотрудников масками и перчатками (не более 6,5 тыс. на одного человека), а также компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. руб.).

Обязательным условием получения помощи, заявила мэрия, является выполнение всех требований санитарных властей, включая обязательную вакцинацию персонала.

Московский общепит, не относящийся к малому и среднему бизнесу, но с выручкой не более 2 млрд руб., сможет получить льготные кредиты до 500 млн руб. Максимальный размер конечной ставки для заёмщика составит 6%. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев.

Требование пускать в рестораны и кафе по QR-кодам вступило в силу 28 июня. Получить код может тот, кто либо завершил полный курс вакцинации от COVID-19, либо в течение полугода до посещения ресторана переболел коронавирусом, либо же не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста.

До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и открытые террасы заведений. Бизнес просил власти Москвы перенести внедрение системы QR-кодов на 1 августа текущего года. Об этом сообщала «Ведомостям» омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова. 

Ранее по теме: В Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных