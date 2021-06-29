Собянин утвердил для ресторанов субсидии и отсрочку арендных платежей

Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал до конца текущего года по помещениям, арендуемым у города Москвы. Общепит включается в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Ее максимальный размер 1 млн руб. Субсидию можно потратить на оплату услуг ЖКХ, обеспечение сотрудников масками и перчатками (не более 6,5 тыс. на одного человека), а также компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. руб.).