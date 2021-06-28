В Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода
Требование получить специальный QR-код для посещения кафе и ресторанов вступило в силу в Москве 28 июня. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды. Такие ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице.
QR-код могут получить те, кто переболел коронавирусом меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. Пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме или переболели, но не обращались ко врачу, не смогут получить код для походов в ресторан. Код доступен на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. Кроме того, с 28 июня организации в Москве должны перевести 30% сотрудников (без учета привитых) на удаленную работу. На дистанционный режим работы также перейдут все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.