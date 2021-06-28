В Москве вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода

QR-код могут получить те, кто переболел коронавирусом меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. Пациенты, которые перенесли коронавирус в легкой форме или переболели, но не обращались ко врачу, не смогут получить код для походов в ресторан. Код доступен на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники.