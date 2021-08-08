FT: владелец TikTok намерен провести IPO на Гонконгской бирже
Китайская компания Bytedance, владелец приложения для коротких видео TikTok, намерена провести IPO, несмотря на возросшее давление регулирующих органов в КНР, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Размещение акций планируется провести в IV квартале текущего или I квартале следующего года на Гонконгской фондовой бирже.
«Мы ожидаем окончательных указаний от Bytedance в сентябре. Они сейчас подают все необходимые документы китайским властям и проходят процесс проверки перед листингом», – рассказал собеседник издания.
Последние несколько месяцев, обращает внимание FT, компания посвятила работе по устранению претензий китайских регуляторов по вопросам хранения и защиты пользовательских данных. В самой Bytedance комментировать эту информацию не стали.
Риски, связанные с безопасностью данных, о которых ранее предупредили компанию китайские власти, и стали причиной отказа Bytedance от планов по IPO, писала газета The Wall Street Journal в середине июля. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов, которые рекомендовали сосредоточиться на устранении этих рисков. В качестве еще одной возможной причины для переноса IPO один из собеседников газеты назвал отсутствие у компании в то время финансового директора.
Как отмечало издание, Bytedance планировала провести IPO в США или Гонконге. Компания рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.