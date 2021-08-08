FT: владелец TikTok намерен провести IPO на Гонконгской бирже

Риски, связанные с безопасностью данных, о которых ранее предупредили компанию китайские власти, и стали причиной отказа Bytedance от планов по IPO, писала газета The Wall Street Journal в середине июля. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов, которые рекомендовали сосредоточиться на устранении этих рисков. В качестве еще одной возможной причины для переноса IPO один из собеседников газеты назвал отсутствие у компании в то время финансового директора.