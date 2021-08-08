Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

FT: владелец TikTok намерен провести IPO на Гонконгской бирже

Ведомости

Китайская компания Bytedance, владелец приложения для коротких видео TikTok, намерена провести IPO, несмотря на возросшее давление регулирующих органов в КНР, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Размещение акций планируется провести в IV квартале текущего или  I квартале следующего года на Гонконгской фондовой бирже.

«Мы ожидаем окончательных указаний от Bytedance в сентябре. Они сейчас подают все необходимые документы китайским властям и проходят процесс проверки перед листингом», – рассказал собеседник издания.

Последние несколько месяцев, обращает внимание FT, компания посвятила работе по устранению претензий китайских регуляторов по вопросам хранения и защиты пользовательских данных. В самой Bytedance комментировать эту информацию не стали. 

Риски, связанные с безопасностью данных, о которых ранее предупредили компанию китайские власти, и стали причиной отказа Bytedance от планов по IPO, писала газета The Wall Street Journal в середине июля. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов, которые рекомендовали сосредоточиться на устранении этих рисков. В качестве еще одной возможной причины для переноса IPO один из собеседников газеты назвал отсутствие у компании в то время финансового директора.

Как отмечало издание, Bytedance планировала провести IPO в США или Гонконге. Компания рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.

Ранее по теме: Владелец TikTok отложил IPO из-за китайских регуляторов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных