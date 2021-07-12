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Владелец TikTok отложил IPO из-за китайских регуляторов

Ведомости

Компания Bytedance, владелец приложения для коротких видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы по IPO. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Bytedance отказалась от намерений выйти на IPO после того, как китайские регуляторы предупредили о рисках, связанных с безопасностью данных, и рекомендовали компании сосредоточиться на их устранении. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов.

По информации источников WSJ, на встрече представители власти рекомендовали топ-менеджерам сфокусироваться на устранении рисков в сфере безопасности данных и прочих вопросах. В качестве еще одной возможной причины для переноса IPO один из собеседников газеты назвал отсутствие у компании в то время финансового директора.

Как пишет газета, Bytedance планировал провести IPO в США или Гонконге. Компания рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных