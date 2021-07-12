Владелец TikTok отложил IPO из-за китайских регуляторов
Компания Bytedance, владелец приложения для коротких видео TikTok, отложила на неопределенный срок планы по IPO. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Bytedance отказалась от намерений выйти на IPO после того, как китайские регуляторы предупредили о рисках, связанных с безопасностью данных, и рекомендовали компании сосредоточиться на их устранении. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов.
По информации источников WSJ, на встрече представители власти рекомендовали топ-менеджерам сфокусироваться на устранении рисков в сфере безопасности данных и прочих вопросах. В качестве еще одной возможной причины для переноса IPO один из собеседников газеты назвал отсутствие у компании в то время финансового директора.
Как пишет газета, Bytedance планировал провести IPO в США или Гонконге. Компания рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых из своих дочерних предприятий. В рамках последнего раунда финансирования, который прошел в декабре прошлого года, инвесторы оценивали стоимость Bytedance примерно в $180 млрд.