Владелец TikTok отложил IPO из-за китайских регуляторов

По данным издания, Bytedance отказалась от намерений выйти на IPO после того, как китайские регуляторы предупредили о рисках, связанных с безопасностью данных, и рекомендовали компании сосредоточиться на их устранении. Основатель компании Чжан Имин решил заморозить планы еще в конце марта после встреч с представителями регуляторов.