Байден отменил указ Трампа о запрете Tiktok и Wechat

В то же время Белый дом продолжает настаивать на том, что в Китае «не разделяют ценностей» открытого и безопасного интернета, и «стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев способами, которые представляют неприемлемые риски для национальной безопасности». «Новый указ направлен на принятие решений на основе критериев и основанного на фактах анализа для устранения рисков при транзакциях с приложениями, разработанными, контролируемыми или находящимися под юрисдикцией иностранного противника, включая Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.