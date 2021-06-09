Байден отменил указ Трампа о запрете Tiktok и Wechat
Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа об ограничении работы Tiktok, WeChat и других китайских технологических компаний. Американский лидер также поручил профильным ведомствам проверить наличие угроз безопасности стране и данным американцев при использовании китайских приложений, сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден отозвал и заменил три указа, которые запрещали работу TikTok, WeChat и восьми других коммуникационных и финтех-приложений», — говорится в сообщении. Там отмечается, что два из подписанных Трампом указа уже являются предметом судебных разбирательств.
В то же время Белый дом продолжает настаивать на том, что в Китае «не разделяют ценностей» открытого и безопасного интернета, и «стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев способами, которые представляют неприемлемые риски для национальной безопасности». «Новый указ направлен на принятие решений на основе критериев и основанного на фактах анализа для устранения рисков при транзакциях с приложениями, разработанными, контролируемыми или находящимися под юрисдикцией иностранного противника, включая Китайскую Народную Республику», — говорится в сообщении.
Для этого Байден поручил Министерству торговли оценить опасность каждого приложения, связанного с Китаем, выявлять те, что представляют «неприемлемый риск» для американского государства и его граждан, а также разрабатывать варианты защиты данных от их действий.
3 августа 2020 г. Трамп пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что их приложения могут передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
Чтобы избежать блокировки, ByteDance сначала назначила генеральным директором TikTok бывшего топ-менеджера Walt Disney, американца Кевина Майера, а потом стала рассматривать возможность продажи американского сегмента соцсети инвесторам из США. Первоначально переговоры шли с акционерами ByteDance — американскими фондами Sequoia Capital и General Atlantic. Потом потенциальным покупателем называлась Microsoft. Также претендентом на покупку стал консорциум Oracle и Walmart.
Однако в феврале 2021 г., после ухода Трампа с поста президента и прихода в Белый дом Байдена, South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что ByteDance может отказаться от продажи американской части бизнеса консорциуму Oracle и Walmart. Тогда же The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что план Трампа по принудительной продаже американского TikTok отложен на неопределенный срок.