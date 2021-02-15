Владелец TikTok может отказаться от сделки по продаже бизнеса в США
Владелец Tiktok — китайская компания ByteDance — может отказаться от продажи американской части бизнеса консорциуму Oracle и Walmart после того, как бывший президент США Дональд Трамп покинул свой пост. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.
По информации издания, сделка должна была удовлетворить требования администрации Трампа, но с его уходом она потеряла смысл.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что план Трампа по принудительной продаже американского сегмента соцсети TikTok был отложен на неопределенный срок.
По данным издания, сделка была отложена из-за того, что новый американский президент Джо Байден в настоящее время «пересматривает шаги своего предшественника» Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.
3 августа 2020 г. Трамп, будучи президентом, пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
Чтобы избежать блокировки, ByteDance сначала назначила генеральным директором TikTok бывшего топ-менеджера Walt Disney, американца Кевина Майера (он проработал в компании три месяца), а потом стала рассматривать возможность продажи соцсети американским инвесторам. Первоначально переговоры шли с фондами Sequoia Capital и General Atlantic, которые являются акционерами ByteDance. Потом потенциальным покупателем выступила Microsoft. Позже претендентом на покупку стал консорциум Oracle и Walmart.