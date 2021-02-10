Продажа части TikTok отложена на неопределенный срок

Продажа части TikTok отложена на неопределенный срокБайден пересматривает подход Трампа к борьбе с предполагаемыми рисками от китайских технологических компаний
План бывшего президента США Дональда Трампа по принудительной продаже американского сегмента соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, был отложен на неопределенный срок, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Покупателем соцсети должен был стать консорциум американского производителя программного обеспечения Oracle и крупнейшего в мире ритейлера Walmart. По данным издания, сделка была отложена из-за того, что нынешний американский президент Джо Байден в настоящее время «пересматривает шаги своего предшественника» Трампа, направленные на борьбу с возможными рисками, исходящими от китайских технологических компаний.
По словам источников издания, на данный момент ведутся переговоры между представителями национальной безопасности США и компанией ByteDance. На них представители обсуждают безопасность данных пользователей и способы предотвращения доступа китайского правительства к информации, которую TikTok собирает об американских пользователях. Издание отмечает, что скорого решения этих вопросов ждать не следует, так как «администрация Байдена определяет свой собственный ответ на потенциальную угрозу безопасности, создаваемую сбором данных китайскими технологическими компаниями».
Представитель Совета национальной безопасности страны Эмили Хорн заявила изданию, что на данный момент планируется разработать «комплексный подход к защите данных США, который устраняет весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся». «Это включая риск, связанный с китайскими приложениями и другим программным обеспечением, работающим в США», — заявил Хорн изданию.
3 августа 2020 г. Трамп, будучи президентом, пригрозил запретить работу TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября. Позже он подписал два указа, запрещающие гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.
Чтобы избежать блокировки, ByteDance сначала назначила генеральным директором TikTok бывшего топ-менеджера Walt Disney, американца Кевина Майера (он проработал в компании три месяца), а потом стала рассматривать возможность продажи соцсети американским инвесторам. Первоначально переговоры шли с фондами Sequoia Capital и General Atlantic, которые являются акционерами ByteDance. Потом потенциальным покупателем выступила Microsoft. Позже претендентом на покупку стали Oracle и Walmart.
19 сентября Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь «предварительное согласие» на указанную транзакцию.
По предварительным условиям сделки, ByteDance должна выделить операции соцсети по всему миру в отдельное предприятие TikTok Global со штаб-квартирой в штате Техас (с обещанием создать в штате не менее 25 000 новых рабочих мест). ByteDance оставит себе контрольный пакет этой компании (почти 80%; при этом сама ByteDance на 40% принадлежит инвесторам из США). Oracle и Walmart получат в TikTok Global миноритарные пакеты – 12,5 и 7,5% соответственно. Как отмечал Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, новая компания оценивается в $50–65 млрд. Совет директоров TikTok Global будет состоять только из назначаемых администрацией президента граждан США и включать комитет по безопасности, возглавляемый человеком с соответствующим уровнем доступа к гостайне.