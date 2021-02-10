Продажа части TikTok отложена на неопределенный срок

По предварительным условиям сделки, ByteDance должна выделить операции соцсети по всему миру в отдельное предприятие TikTok Global со штаб-квартирой в штате Техас (с обещанием создать в штате не менее 25 000 новых рабочих мест). ByteDance оставит себе контрольный пакет этой компании (почти 80%; при этом сама ByteDance на 40% принадлежит инвесторам из США). Oracle и Walmart получат в TikTok Global миноритарные пакеты – 12,5 и 7,5% соответственно. Как отмечал Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, новая компания оценивается в $50–65 млрд. Совет директоров TikTok Global будет состоять только из назначаемых администрацией президента граждан США и включать комитет по безопасности, возглавляемый человеком с соответствующим уровнем доступа к гостайне.