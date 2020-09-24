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Зачем Oracle очень нужен TikTok

Основатель Oracle Ларри Эллисон старается сделать ее лидером облачных технологий
Софья Корепанова
Председатель совета директоров и директор по технологиям Oracle Ларри Эллисон
 /Noah Berger / Reuters

Большинство руководителей американских технологических компаний не очень жалуют Дональда Трампа – но только не основатель Oracle Ларри Эллисон, констатирует Bloomberg. В феврале он позволил президенту использовать одно из своих имений в Калифорнии для мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию. Вскоре после этого предложил с помощью ресурсов Oracle создать и проанализировать базу данных о применении гидроксихлорохина. Трамп считает, что этот противомалярийный препарат – отличное лекарство от коронавируса. Трамп не далее как в августе назвал Эллисона «потрясающим человеком», а Oracle – «великой компанией». Похоже, близкие отношения с президентом сыграли на руку Эллисону в истории с TikTok.

Китайский сервис видеоблогов TikTok быстро набирает популярность в США и теснит американских конкурентов. В прошлом году у TikTok возникли неприятности, правительство США начало проверку сделки, совершенной разработчиком сервиса ByteDance Technology, – компания купила американский сервис Musical.ly без официального одобрения властей США. Но подоплека была политической: власти заподозрили TikTok в сборе информации и данных пользователей в интересах Пекина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных