Зачем Oracle очень нужен TikTok

Зачем Oracle очень нужен TikTokОснователь Oracle Ларри Эллисон старается сделать ее лидером облачных технологий
Большинство руководителей американских технологических компаний не очень жалуют Дональда Трампа – но только не основатель Oracle Ларри Эллисон, констатирует Bloomberg. В феврале он позволил президенту использовать одно из своих имений в Калифорнии для мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию. Вскоре после этого предложил с помощью ресурсов Oracle создать и проанализировать базу данных о применении гидроксихлорохина. Трамп считает, что этот противомалярийный препарат – отличное лекарство от коронавируса. Трамп не далее как в августе назвал Эллисона «потрясающим человеком», а Oracle – «великой компанией». Похоже, близкие отношения с президентом сыграли на руку Эллисону в истории с TikTok.
Китайский сервис видеоблогов TikTok быстро набирает популярность в США и теснит американских конкурентов. В прошлом году у TikTok возникли неприятности, правительство США начало проверку сделки, совершенной разработчиком сервиса ByteDance Technology, – компания купила американский сервис Musical.ly без официального одобрения властей США. Но подоплека была политической: власти заподозрили TikTok в сборе информации и данных пользователей в интересах Пекина.