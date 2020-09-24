Зачем Oracle очень нужен TikTok

Большинство руководителей американских технологических компаний не очень жалуют Дональда Трампа – но только не основатель Oracle Ларри Эллисон, констатирует Bloomberg. В феврале он позволил президенту использовать одно из своих имений в Калифорнии для мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию. Вскоре после этого предложил с помощью ресурсов Oracle создать и проанализировать базу данных о применении гидроксихлорохина. Трамп считает, что этот противомалярийный препарат – отличное лекарство от коронавируса. Трамп не далее как в августе назвал Эллисона «потрясающим человеком», а Oracle – «великой компанией». Похоже, близкие отношения с президентом сыграли на руку Эллисону в истории с TikTok.