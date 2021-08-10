Производитель водки объяснил рост спроса на нее в пандемию
«Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь», — рассказал Максудов.
По его мнению, россияне покупали алкоголь впрок, потому что во время карантина рестораны и бары были закрыты. «Люди устали сидеть дома [...] Поэтому потребители устраивали для себя небольшие праздники, дома создавали мини-Турцию. Мы видим, что история домашнего приготовления коктейлей растет, мы в нее верим», — отметил Максудов.
Рынок водки, по словам Максудова, уже насыщен и в ближайшие 5-10 лет будет показывать небольшой рост. На рынке появляются новые ниши, быстро растет сегмент водки с различными вкусами. «У классической водки всегда будет свой потребитель, но она считается продуктом для старшего поколения, old school, как говорит молодое поколение. Продукт должен быть все мягче и мягче, а вкусовые водки потребители воспринимают больше как продукт для коктейлей», — пояснил он.
Весной 2020 г. Росалкогольрегулирование зафиксировало резкий рост продаж крепкого алкоголя. С апреля по июнь продажи алкоголя крепче девяти градусов выросли на 22% до 1,7 млн дал. В компании Nielsen отметили, что в апреле 2020 г. покупатели чаще выбирали крепкий алкоголь, в том числе водку, в большой таре – более 1 л. Однако по итогам года продажи водки выросли на 1%. Больше всего выросли продажи джина – на 33%, шампанского – на 31%, виски – на 17%.