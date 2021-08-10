Производитель водки объяснил рост спроса на нее в пандемию

Рынок водки, по словам Максудова, уже насыщен и в ближайшие 5-10 лет будет показывать небольшой рост. На рынке появляются новые ниши, быстро растет сегмент водки с различными вкусами. «У классической водки всегда будет свой потребитель, но она считается продуктом для старшего поколения, old school, как говорит молодое поколение. Продукт должен быть все мягче и мягче, а вкусовые водки потребители воспринимают больше как продукт для коктейлей», — пояснил он.