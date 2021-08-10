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Производитель водки объяснил рост спроса на нее в пандемию

Ведомости

Генеральный директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов рассказал в интервью РБК, что в первом полугодии 2020 г. наблюдался рост спроса на недорогую продукцию, но совсем не для употребления.

«Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки, и там мне поясняли — это не для употребления внутрь», — рассказал Максудов.

По его мнению, россияне покупали алкоголь впрок, потому что во время карантина рестораны и бары были закрыты. «Люди устали сидеть дома [...] Поэтому потребители устраивали для себя небольшие праздники, дома создавали мини-Турцию. Мы видим, что история домашнего приготовления коктейлей растет, мы в нее верим», — отметил Максудов.

Рынок водки, по словам Максудова, уже насыщен и в ближайшие 5-10 лет будет показывать небольшой рост. На рынке появляются новые ниши, быстро растет сегмент водки с различными вкусами. «У классической водки всегда будет свой потребитель, но она считается продуктом для старшего поколения, old school, как говорит молодое поколение. Продукт должен быть все мягче и мягче, а вкусовые водки потребители воспринимают больше как продукт для коктейлей», — пояснил он.

Весной 2020 г. Росалкогольрегулирование зафиксировало резкий рост продаж крепкого алкоголя. С апреля по июнь продажи алкоголя крепче девяти градусов выросли на 22% до 1,7 млн дал. В компании Nielsen отметили, что в апреле 2020 г. покупатели чаще выбирали крепкий алкоголь, в том числе водку, в большой таре – более 1 л. Однако по итогам года продажи водки выросли на 1%. Больше всего выросли продажи джина – на 33%, шампанского – на 31%, виски – на 17%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных