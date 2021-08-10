ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в сговоре на рынке брендовой продукции
ФАС России заподозрила группу компаний Mercury и Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в международном ценовом сговоре на рынке брендовой продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению ведомства, в действиях организаций «имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн». Инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание ЦУМа и начать проверку.
Максимальное наказание за участие в картельном сговоре — до 15% от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 г. превысил 90 млрд руб., отметила в сообщении ФАС. За ограничение конкуренции российские законы предусматривают и уголовную ответственность, добавили в ведомстве.
В октябре 2020 г. ФАС оштрафовала ЦУМ и группу компаний Mercury за отказ предоставить информацию в ходе проверок.