Mail.ru Group дополнительно инвестирует в AliExpress Russia $60,3 млн

СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. Участники сделки внесли в предприятие капитал и активы. У «Мегафона» тогда оказалось 24,3% AliExpress Russia (26,4% голосов после опциона РФПИ). Оператор продал группе Alibaba 9,97% в Mail.ru Group. Последняя внесла в СП площадку Pandao и в октябре 2020 г. перечислила $182 млн, получив 15% AliExpress Russia (16,3% в голосах после опциона РФПИ). РФПИ внес $100 млн и получил в СП 5% капитала, или 1,2% голосов. Еще фонд получил право выкупить дополнительно акции СП у Alibaba за $194 млн. Alibaba внес в СП $100 млн и бизнес AliExpress в России.