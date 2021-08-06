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«Мегафон» продал свою долю в AliExpress Russia

Ведомости

Компания «Мегафон» вышла из капитала интернет-ритейлера AliExpress Russia, следует из данных сервиса раскрытия деловой информации. Покупателем доли «Мегафона» в совместном предприятии стала USM International — единственный акционер «Мегафона». Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохранили свои доли в маркетплейсе.

«У USM Investment были опционы на покупку доли в AliExpress Россия, эти опционы реализованы. Покупателем стала компания USM International», — подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе AliExpress Россия смену совладельца. Там добавили, что у них и USM «есть множество пересечений».

СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. Участники сделки внесли в предприятие капитал и активы. У «Мегафона» тогда оказалось 24,3% AliExpress Russia (26,4% голосов после опциона РФПИ). Оператор продал группе Alibaba 9,97% в Mail.ru Group. Последняя внесла в СП площадку Pandao и в октябре 2020 г. перечислила $182 млн, получив 15% AliExpress Russia (16,3% в голосах после опциона РФПИ).

РФПИ внес $100 млн и получил в СП 5% капитала, или 1,2% голосов. Еще фонд получил право выкупить дополнительно акции СП у Alibaba за $194 млн. Alibaba внес в СП $100 млн и бизнес AliExpress в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных