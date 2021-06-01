Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

«Aliexpress Россия» начал экспорт товаров российских продавцов в Европу

Ведомости

Маркетплейс «Aliexpress Россия» (СП Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и РФПИ) начал экспортировать товары российских продавцов за рубеж, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Экспорт возможен в любые страны, кроме Китая, уточнил представитель маркетплейса. 

«На Китай в рамках этого проекта экспорта не будет: изначально Aliexpress создавался как площадка для торговли с внешними рынками, и жители Китая ею не пользуются — в их распоряжении Tmal Global и Taobao», — отметили в пресс-службе. 

Товары российских продавцов смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи Aliexpress Global. Доставка будет осуществляться через «Почту России». На этапе пилота все расходы по логистике будет осуществлять «Aliexpress Россия». Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов, по окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global, отметили в компании. 

«В течение этого года мы планируем расширять проект по числу продавцов», — отметил представитель.

20 мая компания сообщила, что российские продавцы AliExpress смогут передавать посылки через «Почту России», которая будет доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома. 

Ранее по теме: AliExpress начнет передавать товары через «Почту России»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных