«Aliexpress Россия» начал экспорт товаров российских продавцов в Европу
Маркетплейс «Aliexpress Россия» (СП Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и РФПИ) начал экспортировать товары российских продавцов за рубеж, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Экспорт возможен в любые страны, кроме Китая, уточнил представитель маркетплейса.
«На Китай в рамках этого проекта экспорта не будет: изначально Aliexpress создавался как площадка для торговли с внешними рынками, и жители Китая ею не пользуются — в их распоряжении Tmal Global и Taobao», — отметили в пресс-службе.
Товары российских продавцов смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи Aliexpress Global. Доставка будет осуществляться через «Почту России». На этапе пилота все расходы по логистике будет осуществлять «Aliexpress Россия». Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов, по окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global, отметили в компании.
«В течение этого года мы планируем расширять проект по числу продавцов», — отметил представитель.
20 мая компания сообщила, что российские продавцы AliExpress смогут передавать посылки через «Почту России», которая будет доставлять заказы клиентам в почтовые отделения по всей стране или курьерами до дома.