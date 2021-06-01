«Aliexpress Россия» начал экспорт товаров российских продавцов в Европу

Товары российских продавцов смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи Aliexpress Global. Доставка будет осуществляться через «Почту России». На этапе пилота все расходы по логистике будет осуществлять «Aliexpress Россия». Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки нескольких брендов, по окончании пилотного периода любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global, отметили в компании.