«Победа» предупредила о росте цен из-за ПЦР-тестов для рейсов на Кубань

Он отметил, что ранее местные власти помогали с организацией тестирования, что гарантировало компании бесперебойные полеты. Однако потом они неожиданно прекратили тестирование, и «Победа» столкнулась с серьезными проблемами с размещением экипажей. «Теперь мы будем вынуждены оперативно «перекроить» весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах», – объяснил глава компании.