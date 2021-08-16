«Победа» предупредила о росте цен из-за ПЦР-тестов для рейсов на Кубань
«Пока все не устаканится, мы ожидаем серьезных задержек южных рейсов. Все это приведет к неизбежному повышению цен. Дополнительные расходы авиакомпании только в августе – октябре составят более 3 млн руб.», — сказал Калмыков.
Он отметил, что ранее местные власти помогали с организацией тестирования, что гарантировало компании бесперебойные полеты. Однако потом они неожиданно прекратили тестирование, и «Победа» столкнулась с серьезными проблемами с размещением экипажей. «Теперь мы будем вынуждены оперативно «перекроить» весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах», – объяснил глава компании.
В конце июня 2021 г. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) попросила Роспотребнадзор отменить требование о тестировании от коронавируса в Краснодарском крае. В документе ассоциации подчеркивалось, что обеспечить тестирование экипажей каждые три дня невозможно. По подсчетам сотрудника крупного авиаперевозчика, регулярное тестирование всех экипажей потребует дополнительных затрат для разных перевозчиков (в зависимости от размера компании) от 30 до 90 млн руб. до конца 2021 г.