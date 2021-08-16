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«Победа» предупредила о росте цен из-за ПЦР-тестов для рейсов на Кубань

Ведомости

Требование властей Краснодарского края проводить тестирование экипажей самолетов, прибывающих в регион, приведет к повышению цен на рейсы лоукостера «Победа», заявил гендиректор компании Андрей Калмыков в интервью РБК.

«Пока все не устаканится, мы ожидаем серьезных задержек южных рейсов. Все это приведет к неизбежному повышению цен. Дополнительные расходы авиакомпании только в августе – октябре составят более 3 млн руб.», — сказал Калмыков.

Он отметил, что ранее местные власти помогали с организацией тестирования, что гарантировало компании бесперебойные полеты. Однако потом они неожиданно прекратили тестирование, и «Победа» столкнулась с серьезными проблемами с размещением экипажей. «Теперь мы будем вынуждены оперативно «перекроить» весь оборот самолетов и экипажей, чтобы размещать их в других городах», – объяснил глава компании.

В конце июня 2021 г. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) попросила Роспотребнадзор отменить требование о тестировании от коронавируса в Краснодарском крае. В документе ассоциации подчеркивалось, что обеспечить тестирование экипажей каждые три дня невозможно. По подсчетам сотрудника крупного авиаперевозчика, регулярное тестирование всех экипажей потребует дополнительных затрат для разных перевозчиков (в зависимости от размера компании) от 30 до 90 млн руб. до конца 2021 г.

Ранее по теме: Росавиация хочет обязать авиакомпании каждые три дня тестировать экипажи на ковид

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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