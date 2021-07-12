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Росавиация хочет обязать авиакомпании каждые три дня тестировать экипажи на ковид

Юристы усомнились в законности этих требований
Анастасия Львова Денис Ильюшенков
Авиакомпании, наряду с другими организациями, в инициативном порядке стараются мотивировать сотрудников вакцинироваться от covid-19 /Андрей Гордеев / Ведомости

Росавиация разослала своим территориальным управлениям телеграмму с требованием обязать авиакомпании проводить обязательное ПЦР-тестирование летных экипажей на наличие коронавируса. Документ за подписью замглавы Росавиации Олега Сторчевого направлен 5 июля (есть у Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника в авиакомпаниях).

«В целях соблюдений санитарно-эпидемиологических требований обеспечить тестирование экипажа пилотируемого воздушного судна (летного и кабинного) на новую коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа и организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции указанных сотрудников авиакомпаний», — говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных