Росавиация хочет обязать авиакомпании каждые три дня тестировать экипажи на ковид

«В целях соблюдений санитарно-эпидемиологических требований обеспечить тестирование экипажа пилотируемого воздушного судна (летного и кабинного) на новую коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа и организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции указанных сотрудников авиакомпаний», — говорится в письме.