Росавиация хочет обязать авиакомпании каждые три дня тестировать экипажи на ковид

Росавиация хочет обязать авиакомпании каждые три дня тестировать экипажи на ковидЮристы усомнились в законности этих требований
Росавиация разослала своим территориальным управлениям телеграмму с требованием обязать авиакомпании проводить обязательное ПЦР-тестирование летных экипажей на наличие коронавируса. Документ за подписью замглавы Росавиации Олега Сторчевого направлен 5 июля (есть у Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника в авиакомпаниях).
«В целях соблюдений санитарно-эпидемиологических требований обеспечить тестирование экипажа пилотируемого воздушного судна (летного и кабинного) на новую коронавирусную инфекцию не менее одного раза в 72 часа и организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции указанных сотрудников авиакомпаний», — говорится в письме.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам