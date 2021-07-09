Авиакомпании просят отменить проверки пилотов и бортпроводников на COVID-19

Авиакомпании просят отменить проверки пилотов и бортпроводников на COVID-19Нововведения чреваты сбоями в расписании, согласны эксперты
Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала письмо в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или прохождение ПЦР-тестов для экипажей, летающих в регионы, где введено такое требование («в частности, в Краснодарский край», отдельно уточняется в письме). Копия письма от 30 июня на имя замглавы ведомства Елены Ежловой есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердили в АЭВТ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня ввел антиковидные ограничения для туристов – с июля при заселении в гостиницы и отели отдыхающие должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР. Новые требования распространяются и на членов экипажей воздушных судов. Часть экипажей выполняет обратные рейсы с юга не в день прилета, а на следующий или через день. На время отдыха их заселяют в местные гостиницы.
«В связи с тем что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня», – говорится в письме АЭВТ. Кроме того, пилоты и бортпроводники перед каждым рейсом и так проходят предполетный медосмотр, согласно приказу Минтранса от 22 апреля 2002 г., указано в документе. Председатель АЭВТ Владимир Тасун просит сделать исключение для членов экипажей таких рейсов.