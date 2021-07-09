Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Авиакомпании просят отменить проверки пилотов и бортпроводников на COVID-19

Нововведения чреваты сбоями в расписании, согласны эксперты
Анастасия Львова
Из-за новых требований авиакомпании могут скорректировать графики полетов на юг и в другие регионы /Евгений Разумный / Ведомости

Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала письмо в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию или прохождение ПЦР-тестов для экипажей, летающих в регионы, где введено такое требование («в частности, в Краснодарский край», отдельно уточняется в письме). Копия письма от 30 июня на имя замглавы ведомства Елены Ежловой есть в распоряжении «Ведомостей», ее подлинность подтвердили в АЭВТ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня ввел антиковидные ограничения для туристов – с июля при заселении в гостиницы и отели отдыхающие должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР. Новые требования распространяются и на членов экипажей воздушных судов. Часть экипажей выполняет обратные рейсы с юга не в день прилета, а на следующий или через день. На время отдыха их заселяют в местные гостиницы.

«В связи с тем что планирование экипажей носит непрерывный по дням характер работы, невозможно обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня», – говорится в письме АЭВТ. Кроме того, пилоты и бортпроводники перед каждым рейсом и так проходят предполетный медосмотр, согласно приказу Минтранса от 22 апреля 2002 г., указано в документе. Председатель АЭВТ Владимир Тасун просит сделать исключение для членов экипажей таких рейсов.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных