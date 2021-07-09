Авиакомпании просят отменить проверки пилотов и бортпроводников на COVID-19

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 июня ввел антиковидные ограничения для туристов – с июля при заселении в гостиницы и отели отдыхающие должны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР. Новые требования распространяются и на членов экипажей воздушных судов. Часть экипажей выполняет обратные рейсы с юга не в день прилета, а на следующий или через день. На время отдыха их заселяют в местные гостиницы.