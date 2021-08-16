Обороты фитнес-центров Москвы превысили допандемийный уровень

«За первое полугодие 2021 г. оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд руб., что на 92,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. и на 24,7% – 2019 г.», – сказал Ефимов. Оборот фитнес-центров в июле составил 806 млн руб., что на 5,6% больше, чем в июне, и на 40,3% выше показателя июля 2020 г. По сравнению с июлем допандемийного 2019 г. оборот вырос на 17,6%.