Обороты фитнес-центров Москвы превысили допандемийный уровень
Оборот московских фитнес-центров в первом полугодии 2021 г. вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 5,48 млрд руб., сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«За первое полугодие 2021 г. оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд руб., что на 92,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. и на 24,7% – 2019 г.», – сказал Ефимов. Оборот фитнес-центров в июле составил 806 млн руб., что на 5,6% больше, чем в июне, и на 40,3% выше показателя июля 2020 г. По сравнению с июлем допандемийного 2019 г. оборот вырос на 17,6%.
По словам заммэра, этому способствовало введение фитнес-центрами новых форматов работы, перевод тренировок в онлайн, разработка специальных онлайн-программ, сдача инвентаря в аренду и заморозка карт клиентов на период нерабочих дней. Кроме того, фитнес-индустрия вошла в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики, компаниям была оказана поддержка на федеральном и московском уровне.
В связи с ограничениями из-за COVID-19 фитнес-клубы Москве не работали с конца марта до 23 июня 2020 г., напомнили в мэрии.