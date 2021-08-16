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Обороты фитнес-центров Москвы превысили допандемийный уровень

Ведомости

Оборот московских фитнес-центров в первом полугодии 2021 г. вырос на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. – до 5,48 млрд руб., сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«За первое полугодие 2021 г. оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд руб., что на 92,5% превышает показатель аналогичного периода 2020 г. и на 24,7% – 2019 г.», – сказал Ефимов. Оборот фитнес-центров в июле составил 806 млн руб., что на 5,6% больше, чем в июне, и на 40,3% выше показателя июля 2020 г. По сравнению с июлем допандемийного 2019 г. оборот вырос на 17,6%.

По словам заммэра, этому способствовало введение фитнес-центрами новых форматов работы, перевод тренировок в онлайн, разработка специальных онлайн-программ, сдача инвентаря в аренду и заморозка карт клиентов на период нерабочих дней. Кроме того, фитнес-индустрия вошла в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики, компаниям была оказана поддержка на федеральном и московском уровне.

В связи с ограничениями из-за COVID-19 фитнес-клубы Москве не работали с конца марта до 23 июня 2020 г., напомнили в мэрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных