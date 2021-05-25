Аналитики сообщили о полном восстановлении общепита после пандемии

В целом на неделе с 17 по 23 мая объем потребительских трат был на 19,4% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. По сравнению с допандемическим периодом с 1 февраля по 15 марта прошлого года рост составил 6,3%. По данным «Сбера», подобные показатели наблюдаются на протяжении всего последнего месяца весны, что говорит о стабилизации потребительского спроса на новом равновесном уровне.