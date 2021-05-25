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Аналитики сообщили о полном восстановлении общепита после пандемии

Ведомости

Объем трат россиян в секторе общепита в мае полностью восстановился после пандемии коронавируса, говорится в исследовании аналитиков «Сбериндекса».

«На прошедшей неделе (с 17 по 23 мая. — прим. ред.) произошло знаковое событие: полностью восстановились траты в общепите. По нашим оценкам, изменение к периоду 01.02 – 15.03.2020 составило -0,3% (с корректировкой на сезонность). Отсутствие статистически значимого падения мы фиксируем впервые с начала пандемии», — заявили эксперты.

В целом на неделе с 17 по 23 мая объем потребительских трат был на 19,4% больше, чем в сопоставимый период 2020 г. По сравнению с допандемическим периодом с 1 февраля по 15 марта прошлого года рост составил 6,3%. По данным «Сбера», подобные показатели наблюдаются на протяжении всего последнего месяца весны, что говорит о стабилизации потребительского спроса на новом равновесном уровне. 

Исключение составила только неделя между майскими праздниками, когда в стране действовал режим нерабочих дней, уточнили аналитики. Так, с 3 по 9 мая россияне потратили на 3,8% больше, чем с 1 февраля по 15 марта 2020 г. Однако тогда больше денег население потратило в ресторанах и кафе: падение составило 1,4% против 7,2% неделей ранее. 

Эксперты также указали на рост расходов населения в секторе услуг. В данной сфере динамика остается положительной по сравнению c сопоставимыми периодами 2020 г. вторую неделю подряд. На неделе с 17 по 23 мая увеличение с корректировкой на сезонность оценили в 2,2%.

По данным Росстата, в прошлом году на фоне пандемии коронавируса оборот отрасли общественного питания в России упал на 20,7% по сравнению с 2019 г. — до 1,35 трлн руб. Положительная динамика в 3,1% была зафиксирована лишь в первом квартале, а в остальных трех снижение составило 49,7%, 18,3% и на 16,9% соответственно.

Ранее по теме: Оборот российских кафе и ресторанов упал почти на 21% в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных