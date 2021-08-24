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«Яндекс» запустил сервис экспресс-доставки продуктов в Париже

Ведомости

«Яндекс» запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. 

Зона доставки полностью покрывает некоторые округа и коммуны, другие — частично, отметили в компании. В целом доставка будет покрывать территорию Парижа с населением примерно 1 млн человек. Yango Deli доставляет заказы в течение 15 минут — их развозят курьеры на электровелосипедах и электросамокатах.

Среди ассортимента доставки — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и др. Доставка всегда начинает работать с 8 утра, а вот заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера, пояснили в компании. 

Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал в ноябре 2020 г. Израиль. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима.

В апреле «Яндекс» также анонсировал запуск доставки в Лондоне «в течение нескольких месяцев». 

Ранее по теме: Структура «Яндекса» начала экспресс-доставку косметики
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных