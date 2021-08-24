«Яндекс» запустил сервис экспресс-доставки продуктов в Париже
«Яндекс» запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки». Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Зона доставки полностью покрывает некоторые округа и коммуны, другие — частично, отметили в компании. В целом доставка будет покрывать территорию Парижа с населением примерно 1 млн человек. Yango Deli доставляет заказы в течение 15 минут — их развозят курьеры на электровелосипедах и электросамокатах.
Среди ассортимента доставки — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и др. Доставка всегда начинает работать с 8 утра, а вот заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера, пояснили в компании.
Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал в ноябре 2020 г. Израиль. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной части Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима.
В апреле «Яндекс» также анонсировал запуск доставки в Лондоне «в течение нескольких месяцев».