«Яндекс» запустил сервис экспресс-доставки продуктов в Париже

Среди ассортимента доставки — свежие овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и др. Доставка всегда начинает работать с 8 утра, а вот заканчивает в зависимости от дня недели. В понедельник она работает до полуночи, с пятницы по субботу — до 2 ночи, в воскресенье — до 10 вечера, пояснили в компании.