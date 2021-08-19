Структура «Яндекса» начала экспресс-доставку косметики

Сервис «Яндекс.Доставка» начал сотрудничество с косметическими розничными сетями, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он, в частности, запустил экспресс-доставку декоративной и уходовой косметики из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение 2–4 часов. Заказ можно оформить на сайте самих ритейлеров, а логистику берет на себя «Яндекс.Доставка», уточнил собеседник «Ведомостей». Представители «Рив гош» и «Золотого яблока» подтвердили информацию о сотрудничестве с сервисом, представитель «Л’Этуаль» на запрос не ответил.