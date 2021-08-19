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Структура «Яндекса» начала экспресс-доставку косметики

В прошлом году онлайн-продажи такой продукции выросли на 36%
Мария Котова
Онлайн-торговля косметикой пользуется популярностью, и из-за растущей востребованности логично запустить экспресс-доставку /СЕРГЕЙ КОНЬКОВ / ТАСС

Сервис «Яндекс.Доставка» начал сотрудничество с косметическими розничными сетями, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он, в частности, запустил экспресс-доставку декоративной и уходовой косметики из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение 2–4 часов. Заказ можно оформить на сайте самих ритейлеров, а логистику берет на себя «Яндекс.Доставка», уточнил собеседник «Ведомостей». Представители «Рив гош» и «Золотого яблока» подтвердили информацию о сотрудничестве с сервисом, представитель «Л’Этуаль» на запрос не ответил.

«Яндекс.Доставка» занимается организацией перевозок для бизнеса. По собственным данным, в первом полугодии 2021 г. оборот сервиса вырос год к году в 5 раз до 10,3 млрд руб., выручка (комиссия с продавца плюс стоимость доставки покупателю) составила 4,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных