Структура «Яндекса» начала экспресс-доставку косметики

Структура «Яндекса» начала экспресс-доставку косметикиВ прошлом году онлайн-продажи такой продукции выросли на 36%
Сервис «Яндекс.Доставка» начал сотрудничество с косметическими розничными сетями, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он, в частности, запустил экспресс-доставку декоративной и уходовой косметики из магазинов «Рив гош», «Л’Этуаль», «Золотое яблоко» в течение 2–4 часов. Заказ можно оформить на сайте самих ритейлеров, а логистику берет на себя «Яндекс.Доставка», уточнил собеседник «Ведомостей». Представители «Рив гош» и «Золотого яблока» подтвердили информацию о сотрудничестве с сервисом, представитель «Л’Этуаль» на запрос не ответил.
«Яндекс.Доставка» занимается организацией перевозок для бизнеса. По собственным данным, в первом полугодии 2021 г. оборот сервиса вырос год к году в 5 раз до 10,3 млрд руб., выручка (комиссия с продавца плюс стоимость доставки покупателю) составила 4,3 млрд руб.