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Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi

Ведомости

Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi, сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя компании. С III квартала этого года соответствующая продукция начнет выходить под брендом Xiaomi.

В то же время Xiaomi намерена сохранить бренд Redmi для бюджетных гаджетов, рассчитанных на молодежь. Таким образом, под брендом Xiaomi будет выходить более дорогая продукция, которая, по словам собеседника The Verge, «представляет собой вершину технологий и предлагает первоклассный опыт».

Бренд Mi использовался в основном в западных странах как более удобный для прочтения. Однако теперь в компании считают, что оригинальное название компании —  Xiaomi — уже достаточно известно на этом рынке.

В июне 2021 г. Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Так, доля мировых продаж Xiaomi составила 17,1%, в то время как доля южнокорейской Samsung - 15,7%, а доля Apple — 14,3%.

Xiaomi вышла на конкурентный рынок смартфонов в 2010 г., однако на тот момент собственного мобильного устройства еще не выпускала. Компания предлагала только бесплатную ОС на базе Android. Однако уже через семь лет Xiaomi стала одним из крупнейших производителей смартфонов с годовой выручкой в $15 млрд. К 2020 г. компания стала крупнейшим в мире производителем на рынке потребительского интернета вещей (IoT) с годовой выручкой более $37 млрд.

Ранее по теме: Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных