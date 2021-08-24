Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi

Xiaomi вышла на конкурентный рынок смартфонов в 2010 г., однако на тот момент собственного мобильного устройства еще не выпускала. Компания предлагала только бесплатную ОС на базе Android. Однако уже через семь лет Xiaomi стала одним из крупнейших производителей смартфонов с годовой выручкой в $15 млрд. К 2020 г. компания стала крупнейшим в мире производителем на рынке потребительского интернета вещей (IoT) с годовой выручкой более $37 млрд.