Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi
Xiaomi решила отказаться от своего бренда Mi, сообщает The Verge со ссылкой на заявление представителя компании. С III квартала этого года соответствующая продукция начнет выходить под брендом Xiaomi.
В то же время Xiaomi намерена сохранить бренд Redmi для бюджетных гаджетов, рассчитанных на молодежь. Таким образом, под брендом Xiaomi будет выходить более дорогая продукция, которая, по словам собеседника The Verge, «представляет собой вершину технологий и предлагает первоклассный опыт».
Бренд Mi использовался в основном в западных странах как более удобный для прочтения. Однако теперь в компании считают, что оригинальное название компании — Xiaomi — уже достаточно известно на этом рынке.
В июне 2021 г. Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Так, доля мировых продаж Xiaomi составила 17,1%, в то время как доля южнокорейской Samsung - 15,7%, а доля Apple — 14,3%.
Xiaomi вышла на конкурентный рынок смартфонов в 2010 г., однако на тот момент собственного мобильного устройства еще не выпускала. Компания предлагала только бесплатную ОС на базе Android. Однако уже через семь лет Xiaomi стала одним из крупнейших производителей смартфонов с годовой выручкой в $15 млрд. К 2020 г. компания стала крупнейшим в мире производителем на рынке потребительского интернета вещей (IoT) с годовой выручкой более $37 млрд.