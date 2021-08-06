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Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

Ведомости

Xiaomi превзошла Samsung и Apple в июне 2021 г. по продажам, впервые став брендом смартфонов номер один в мире, сообщает исследовательская компания Counterpoint со ссылкой на данные своего сервиса Market Pulse.

«Продажи Xiaomi в июне 2021 г. выросли на 26%, что сделало ее самым быстрорастущим брендом за месяц», — говорится в сообщении.

Из данных, представленных на графике следует, что доля мировых продаж Xiaomi составила 17,1%. При этом доля южнокорейской Samsung составила 15,7%, а доля Apple — 14,3%.

Динамику рынка прокомментировал директор по исследованиям Тарун Патхак: «С тех пор как начался спад Huawei, Xiaomi предпринимает последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить пробел, созданный этим спадом. Производитель расширяется на унаследованных рынках Huawei и HONOR , таких как Китай, Европа, Ближний Восток и Африка. В июне Xiaomi еще больше помогли восстановление экономики Китая, Европы и Индии, а также падение Samsung из-за ограничений поставок».

Когда компания Xiaomi только выходила на конкурентный рынок смартфонов в 2010 г., собственного мобильного устройства она еще не выпускала. Компания предлагала только бесплатную ОС на базе Android. Но не прошло и семи лет, как Xiaomi стала одним из крупнейших производителей смартфонов и достигла выручки в $15 млрд. А к 2020 г. компания превратилась в крупнейшего в мире производителя на рынке потребительского интернета вещей (IoT) с годовой выручкой более $37 млрд и продажами более чем 210 млн IoT-устройств (не считая смартфонов и ноутбуков) в 90 с лишним стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных