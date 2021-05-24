Как Xiaomi стала гигантом на рынке интернета вещей

Когда компания Xiaomi вышла на конкурентный рынок смартфонов в 2010 г., собственного мобильного устройства она еще не выпускала. Компания предлагала только бесплатную ОС на базе Android. Но не прошло и семи лет, как Xiaomi стала одним из крупнейших производителей смартфонов и достигла выручки в $15 млрд. А к 2020 г. Xiaomi превратилась в крупнейшего в мире производителя на рынке потребительского интернета вещей (IoT) с годовой выручкой более $37 млрд и продажами более чем 210 млн IoT-устройств (не считая смартфонов и ноутбуков) в 90 с лишним стран.