Шесть советов, как построить свою экосистему

Особую силу экосистеме Ping An придает обширный набор взаимосвязанных, но автономных компаний, работающих в секторах, смежных с основным финансовым бизнесом корпорации. Они создают множество потоков прибыли и удовлетворяют самые разные потребности клиентов, так что одно отделение компании легко может привлечь клиентов другого. Ping An стоит за крупнейшими платформами Китая в здравоохранении, продаже подержанных автомобилей, недвижимости, решениях для умного города и управлении частным капиталом. Поэтому даже во время кризиса, когда потребности клиентов сильно меняются, они все равно могут найти все необходимое внутри экосистемы Ping An.