Шесть советов, как построить свою экосистему

Однако есть и группа лучше защищенных компаний, не ограниченных одной отраслью. Возьмем, к примеру, Alibaba Group, которой принадлежит не только крупнейший интернет-магазин Китая, но и самая дорогая в мире финтехкомпания (Ant Financial), глобальная логистическая сеть (Cainiao), огромная платформа цифрового здравоохранения (Alibaba Health), сервис облачных вычислений (Aliyun) и компании во многих других сферах. Японская компания Recruit Holdings начинала c HR и найма, но теперь ей принадлежат самые разные бизнесы в сферах туризма, общепита, образования, продажи подержанных автомобилей и онлайн-платежей. Преимущество Alibaba Group и Recruit Holdings заключается в том, что они используют партнерства, инвестиции и альянсы, чтобы постоянно адаптировать свое предложение под изменения клиентской базы. Мы называем это преимуществом экосистемы. В последние месяцы такие компании (к их числу можно также отнести американскую Amazon или китайскую JD.com) быстро набирают работников, чтобы ускорить рост.