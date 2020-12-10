Шесть советов, как построить свою экосистему

Шесть советов, как построить свою экосистемуСобственная экосистема партнерств, продуктов и услуг помогает компаниям устоять в кризис
Коронавирус вскрыл уязвимость компаний, конкурентное преимущество которых основано на уникальных физических активах. К ним относятся не только авиакомпании или круизные линии, но и физические магазины или заводы. Некоторым заводам удалось быстро перепрофилироваться и начать выпуск медицинского оборудования (хирургических масок, антисептиков или аппаратов ИВЛ), но это дает им лишь временное преимущество.
Однако есть и группа лучше защищенных компаний, не ограниченных одной отраслью. Возьмем, к примеру, Alibaba Group, которой принадлежит не только крупнейший интернет-магазин Китая, но и самая дорогая в мире финтехкомпания (Ant Financial), глобальная логистическая сеть (Cainiao), огромная платформа цифрового здравоохранения (Alibaba Health), сервис облачных вычислений (Aliyun) и компании во многих других сферах. Японская компания Recruit Holdings начинала c HR и найма, но теперь ей принадлежат самые разные бизнесы в сферах туризма, общепита, образования, продажи подержанных автомобилей и онлайн-платежей. Преимущество Alibaba Group и Recruit Holdings заключается в том, что они используют партнерства, инвестиции и альянсы, чтобы постоянно адаптировать свое предложение под изменения клиентской базы. Мы называем это преимуществом экосистемы. В последние месяцы такие компании (к их числу можно также отнести американскую Amazon или китайскую JD.com) быстро набирают работников, чтобы ускорить рост.
Вторая по размеру страховая компания мира Ping An потратила 10 лет на строительство экосистемы в пяти сферах: финансы, недвижимость, транспорт, здравоохранение и умный город. Подразделение страхования жизни сильно пострадало от коронавируса, зато ее отдел цифровых услуг (похожий на Amazon Web Services, но более заточенный на финансовый сектор) привлек новых b2b-клиентов, в том числе более 30 банков. В феврале 2020 г. в Ping An объявили о планах увеличить инвестиции в технологии во время кризиса.
Особую силу экосистеме Ping An придает обширный набор взаимосвязанных, но автономных компаний, работающих в секторах, смежных с основным финансовым бизнесом корпорации. Они создают множество потоков прибыли и удовлетворяют самые разные потребности клиентов, так что одно отделение компании легко может привлечь клиентов другого. Ping An стоит за крупнейшими платформами Китая в здравоохранении, продаже подержанных автомобилей, недвижимости, решениях для умного города и управлении частным капиталом. Поэтому даже во время кризиса, когда потребности клиентов сильно меняются, они все равно могут найти все необходимое внутри экосистемы Ping An.