Восемь элементов инновационностиКоторые позволяют корпорациям стать предприимчивыми, мобильными и гибкими
Большие компании мощны, но неповоротливы. И во времена перемен плюсы в виде устойчивости оборачиваются минусом. Становится актуальным вопрос о том, как вновь обрести быструю реакцию и чутье на инновации. Корпорации необходимы навыки стартапа – система быстрого реагирования, которая быстро создает и апробирует новые идеи, доводя их до рыночного продукта.
Мы сформулировали восемь элементов инновационности – базовые принципы запуска и реализации инноваций в корпорации. По данным исследований, у компаний, которым присущи все эти восемь элементов, прибыль в 2,4 раза больше, чем у остальных.
Целеполагание. Никакая революционная идея не возникает без амбициозной цели. В том числе без той, способы достижения которой нам пока непонятны. Корпорации, как правило, такие цели игнорируют, довольствуясь достижимым и планируя от прошлогоднего результата. Выйти на новый рынок, вывести на привычный рынок принципиально новый продукт, увеличить продажи не на процент, а вдвое, захватить большую долю рынка – такие цели свидетельствуют, что в корпорации дух предпринимательства еще не выветрился. И что в ней, несмотря на почтенный возраст, есть место риску и подвигу.
Выбор. Когда поставлена большая цель, возникает другая сложная задача – необходимо детально определить, за счет какого типа инноваций будем двигаться к цели. Это могут быть инновационные продукты, смена бизнес-модели, выход на новые рынки и многое другое. Что выбрать? Создаем новую вертикаль бизнеса? Или делаем технологический рывок? Можно, конечно, довольствоваться скромным ростом в 1–2% в год, но по-настоящему инновационные компании замахиваются на большее.