Целеполагание. Никакая революционная идея не возникает без амбициозной цели. В том числе без той, способы достижения которой нам пока непонятны. Корпорации, как правило, такие цели игнорируют, довольствуясь достижимым и планируя от прошлогоднего результата. Выйти на новый рынок, вывести на привычный рынок принципиально новый продукт, увеличить продажи не на процент, а вдвое, захватить большую долю рынка – такие цели свидетельствуют, что в корпорации дух предпринимательства еще не выветрился. И что в ней, несмотря на почтенный возраст, есть место риску и подвигу.