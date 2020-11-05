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Восемь элементов инновационности

Которые позволяют корпорациям стать предприимчивыми, мобильными и гибкими
Сергей Алябьев , партнер McKinsey & Company

Большие компании мощны, но неповоротливы. И во времена перемен плюсы в виде устойчивости оборачиваются минусом. Становится актуальным вопрос о том, как вновь обрести быструю реакцию и чутье на инновации. Корпорации необходимы навыки стартапа – система быстрого реагирования, которая быстро создает и апробирует новые идеи, доводя их до рыночного продукта.

Мы сформулировали восемь элементов инновационности – базовые принципы запуска и реализации инноваций в корпорации. По данным исследований, у компаний, которым присущи все эти восемь элементов, прибыль в 2,4 раза больше, чем у остальных.

Целеполагание. Никакая революционная идея не возникает без амбициозной цели. В том числе без той, способы достижения которой нам пока непонятны. Корпорации, как правило, такие цели игнорируют, довольствуясь достижимым и планируя от прошлогоднего результата. Выйти на новый рынок, вывести на привычный рынок принципиально новый продукт, увеличить продажи не на процент, а вдвое, захватить большую долю рынка – такие цели свидетельствуют, что в корпорации дух предпринимательства еще не выветрился. И что в ней, несмотря на почтенный возраст, есть место риску и подвигу.

Выбор. Когда поставлена большая цель, возникает другая сложная задача – необходимо детально определить, за счет какого типа инноваций будем двигаться к цели. Это могут быть инновационные продукты, смена бизнес-модели, выход на новые рынки и многое другое. Что выбрать? Создаем новую вертикаль бизнеса? Или делаем технологический рывок? Можно, конечно, довольствоваться скромным ростом в 1–2% в год, но по-настоящему инновационные компании замахиваются на большее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных