Что зрелый бизнес должен перенять у стартапов
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Зрелым и успешным компаниям есть чему поучиться у начинающих компаний. Стартапы исследуют рынки, ищут оптимальную бизнес-модель в условиях экстремальной неопределенности и нацелены на быстрый рост. Вам это тоже пригодится. Например, вы много лет подряд предлагаете клиентам одни и те же продукты и услуги. А на рынок вышли более молодые конкуренты, которые предлагают те же продукты и услуги, но в более современной упаковке. Придумать свою новую упаковку вам поможет применяемая стартапами методика Customer Development, позволяющая максимально быстро формулировать и проверять новые гипотезы, как решать проблемы клиентов.
1. Отбор учеников и поиск учителя. Прежде всего нужно выбрать людей, которые смогут преуспеть в поставленной задаче, дать им знания, предоставить свободу в общении с текущими и потенциальными клиентами, а по результатам работы принять решение о внедрении рекомендаций группы. Обучение всех сотрудников без предварительного отбора будет дорогим и малоэффективным.
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