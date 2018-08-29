Цифровому предприятию нужны новые управленческие подходы

Чтобы оно было по-настоящему эффективным

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Типичная проблема современных российских предприятий – разрыв между автоматизированным производством и устаревшим корпоративным управлением: с годовым бюджетированием, длинными циклами планирования. Центры управления могут получать точнейшие данные, IT-системы – генерировать наглядные графики по сотням параметров, но на управленческие решения это почти никак не влияет.

Между тем уровень развития технологий таков, что если раньше предприятия автоматизировали бухгалтерский учет, склад, проектирование, то сегодня возможно полностью цифровое управление производством.