Цифровому предприятию нужны новые управленческие подходы
Чтобы оно было по-настоящему эффективным
Тагир Яппаров, председатель совета директоров группы компаний «Аплана»
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Типичная проблема современных российских предприятий – разрыв между автоматизированным производством и устаревшим корпоративным управлением: с годовым бюджетированием, длинными циклами планирования. Центры управления могут получать точнейшие данные, IT-системы – генерировать наглядные графики по сотням параметров, но на управленческие решения это почти никак не влияет.
Между тем уровень развития технологий таков, что если раньше предприятия автоматизировали бухгалтерский учет, склад, проектирование, то сегодня возможно полностью цифровое управление производством.
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